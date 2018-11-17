مصرع عامل داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى المنيا

كتب فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بحالة اختناق داخل حفرة أثناء قيامه برفقة آخرين بالتنقيب عن الآثار بملوى المنيا.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز ملوى يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز ملوى بوفاة ن ع 55 سنه عامل حال قيامه بأعمال الحفر داخل إحدى المنازل وبسؤال شقيقه قرر أنه توجه برفقة م ت 40 سنة تاجر وخ ح 39 سنه لإجراء حفر بيارة صرف صحى بناء على طلبهما، وبعد ذلك فوجئ بحضورهما بجثته وقرر بوفاته اثناء العمل وبسؤال المتهمين قررت أنهما اثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحد الأشخاص بمركز ديرمواس أصيب المتوفى بحالة اختناق داخل الحفرة مما أدى إلى وفاته وتم انتشاله والتوجه به إلى أهليته.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الحفرة داخل قطعة ارض بجوار الكتله السكنية بعمق 7 أمتار وقطرها حوالى 205 أمتار تم ضبط صاحب المنزل وبمواجهته اقر بالتنقيب والحفر عن الآثار بمشاركة سالفة الذكر و4 أشخاص آخرين، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابة لتباشر التحقيق.