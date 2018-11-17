video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عامل داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى المنيا

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:57 ص
مصرع عامل داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى المنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بحالة اختناق داخل حفرة أثناء قيامه برفقة آخرين بالتنقيب عن الآثار بملوى المنيا.

 

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز ملوى يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز ملوى بوفاة ن ع 55 سنه عامل حال قيامه بأعمال الحفر داخل إحدى المنازل وبسؤال شقيقه قرر أنه توجه برفقة م ت 40 سنة تاجر وخ ح 39 سنه لإجراء حفر بيارة صرف صحى بناء على طلبهما، وبعد ذلك فوجئ بحضورهما بجثته وقرر بوفاته اثناء العمل وبسؤال المتهمين قررت أنهما اثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحد الأشخاص بمركز ديرمواس أصيب المتوفى بحالة اختناق داخل الحفرة مما أدى إلى وفاته وتم انتشاله والتوجه به إلى أهليته.

 

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الحفرة داخل قطعة ارض بجوار الكتله السكنية بعمق 7 أمتار وقطرها حوالى 205 أمتار تم ضبط صاحب المنزل وبمواجهته اقر بالتنقيب والحفر عن الآثار بمشاركة سالفة الذكر و4 أشخاص آخرين، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابة لتباشر التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى إنقلاب سيارة بقنا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

هيئة الاثار

مركز ملوى




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة