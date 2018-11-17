مصرع عامل بعد دهسه من قطار أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى عامل مصرعه بعد اصطدامه بقطار أبو قير بالإسكندرية، وإصابته بجروح وكسور وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه باصطدام قطار خط أبو قير بأحد الأشخاص بمنطقة طوسون وتوفى وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور ا غ ا 58 سنة عامل بالأوقاف مقيم كفر الدوار - محافظة البحيرة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمة القطار رقم 422 القادم من محطة إسكندرية قيادة ا ا ، مما أدى لإصابته بجرح قطعى بالرأس وكسر بالذراع الأيمن والقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى التأمين الصحى بطوسون وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال نجله م ا غ 23 سنة عامل مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده، و تم التحفظ على جثة المتوفى بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة ، و تحرر المحضر رقم 2719 / 2018 إدارى قسم شرطة ثان المنتزه ، وجار العرض على النيابة.