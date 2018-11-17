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مصرع عامل بعد دهسه من قطار أبو قير بالإسكندرية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:04 ص
مصرع عامل بعد دهسه من قطار أبو قير بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى عامل مصرعه بعد اصطدامه بقطار أبو قير بالإسكندرية، وإصابته بجروح وكسور وتوفى عقب وصوله للمستشفى.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه باصطدام قطار خط أبو قير بأحد الأشخاص بمنطقة طوسون وتوفى وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور  ا غ ا 58 سنة عامل بالأوقاف مقيم كفر الدوار - محافظة البحيرة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمة القطار رقم 422 القادم من محطة إسكندرية قيادة  ا ا ، مما أدى لإصابته بجرح قطعى بالرأس وكسر بالذراع الأيمن والقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى التأمين الصحى بطوسون وتوفى عقب وصوله المستشفى.
 
وبسؤال نجله  م ا غ 23 سنة عامل مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده، و تم التحفظ على جثة المتوفى بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى.
 
وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة ، و تحرر المحضر رقم 2719 / 2018  إدارى قسم شرطة ثان المنتزه ، وجار العرض على النيابة.
 

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