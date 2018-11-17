مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد نجع القراقرة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج إنهيار أحد العقارات القديمة المبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالجريد و المكون من طابق واحد ، مما أسفر عن وفاة كلا من السيد . ا . ا 30 سنة ، واحمد . ع . م 25 سنة وجار استخراجهم من داخل حفرة على عمق 16 مترا تحت الأرض

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالانتقال فورا الى موقع الحادث والدفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع الانقاض وانتشال الجثث واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج انه فور ورود البلاغ الى الوحدة المحلية تم الانتقال فورا الى موقع الحادث والتنسيق مع الحماية المدنية والاسعاف ومركز شرطة سوهاج والتضامن الاجتماعى والهلال الاحمر ، وتم عمل كردون امنى حول العقار ، وفصل المرافق ، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب انهيار المنزل هو القيام باعمال حفر داخل المنزل .