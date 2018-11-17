محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفتها الاشتراطات الصحية

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طة، محافظ كفرالشيخ، غلق 68 منشأة طبية بمركز ومدينة مطوبس غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية بناءً على تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بالتعاون مع قسم العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية.

وتضمن القرار غلق، عيادة الدكتور "أ.أ.أ " أخصائى رمد، عيادة الدكتور "أ.ف.أ" أخصائى باطنة – بندر مطوبس ، عيادة الدكتور " س.ع.أ" أخصائى جراحة عامة، وعيادة الدكتور "ك.س.م.س" أخصائى مسالك – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "م.ح.ح"– بندر مطوبس، وعيادة الدكتورة "ر.ح.أ" معمل " ص" بندر مطوبس، عيادة الدكتور "م.أ.غ" أخصائى فنى معمل، بمنية المرشد، عيادة الدكتور "م.ع.غ" أمراض صدرية، بمنية المرشد، عيادة الدكتور "م.ع.خ" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، عيادة الدكتورة "هـ.ب.أ" معمل "ح" برنبال، وعيادة الدكتور "ح.ح.أ" معمل "س" بندر مطوبس، عيادة الدكتورة "أ.م.أ" أخصائى أطفال – بندر مطوبس، مركز "د.ع" التخصصى، عيادة الدكتور "س.ع.أ" اخصائى جراحة عامة – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "أ.ف.أ" أخصائى باطنة - بندر مطوبس، عيادة الدكتورة "م.م.ع" أخصائى أطفال – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ا.أ.أ " مركز رنين مغناطيسى، بندر مطوبس، عيادة الدكتور "م.م.أ" أخصائى أطفال – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ش.أ.ب" اخصائى باطنة – بندر مطوبس.

وقرر محافظ كفرالشيخ، غلق معمل الدكتور "أ.أ.أ" للأشعة – بندر مطوبس، معمل الدكتور "ع.ب.أ" بمطوبس، عيادة الدكتور "ع.م.أ" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "هـ.ف.أ" أخصائى باطنة – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ص.ع.د" أخصائى أسنان، معمل الدكتورة "أ.ح.أ"- بمطوبس ، معمل الدكتورة "ش.خ.ك"– بمطوبس، معمل الدكتور "ر.م.أ"– بمطوبس، معمل الدكتور "أ.أ.م" بمطوبس، عيادة الدكتورة "ن.أ.ب" أخصائى علاج طبيعى – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "أ.أ.ت" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، معمل الدكتورة "ر.م.ح.أ"– بندر مطوبس، عيادة الدكتور "أ.ع.م" أخصائى جراحة الوجة والفكين – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ع.م.أ" أخصائى مخ وأعصاب – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ر.س.أ" أخصائى أسنان – بمنية المرشد، عيادة الدكتور "هـ.ح.أ" أخصائى أسنان - برنبال، عيادة الدكتور "أ.م.أ" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "س.أ" أخصائى رمد، عيادة الدكتور "و.ص.م" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "و.ع.ح" أخصائى أسنان – بندر مطوبس، عيادة الدكتور "ع.ع.ع" مستوصف "أ.هـ" – بمطوبس، معمل الدكتورة "و.م.ر" بمطوبس ، عيادة الدكتور "أ.م.أ" اخصائى نساء وتوليد، عيادة الدكتور "أ.م.أ" مركز طبى، معمل الدكتورة "هـ.ب.أ" "ح" برنبال – بدر مطوبس، عيادة الدكتور "م.أ.ب" اخصائى أطفال – برنبال، عيادة الدكتور "ع.م.أ" اخصائى باطنة – أبو خشبة، عيادة الدكتور "م.م.ف" أخصائى أطفال – أبو خشبة، معمل الدكتور "ح.أ.ف" - بندر مطوبس ، معمل الدكتور " ع.خ.أ"– برنبال، معمل الدكتورة "أ.ع.ج" الجزيرة الخضراء، معمل الدكتورة "ج.ع.م"– بالجزيرة الخضراء، معمل الدكتور " ص.م.أ " ببحرى، عيادة الدكتورة " أ.م.أ " أطفال – برنبال، معمل الدكتور " م.ى.ع " بالجزيرة الخضراء، عيادة الدكتور " م.ب.م " أسنان – بمطوبس، عيادة الدكتور " س.ع.ع " أسنان.

كما تضمن القرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب 11 منشأة طبية مخالفة لقيامهم بفض الشمع الأحمر.

قال محافظ كفرالشيخ، انه لا تهاون مع المخالفين، وان الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالبًا المخالفين بتقنين أوضاعهم والإلتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون، مكلفًا وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بإتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قرارًا بإحالة مسئول غرفة عمليات بلطيم والنائب النوبتجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، إلى التحقيق لعدم استجابتهم لنداء جهاز اللاسلكى من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عن حالة الطقس يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، حيث تم إصدار إشارة لاسلكية الساعة 11.30م للإفادة عن حالة سقوط أمطار من عدمة واستعدادات المركز والمدينة لمواجهة أى تغيرات مناخية، وتمت الاستجابة من غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن عدا عمليات مركز ومدينة بلطيم لم تتم الاستجابة.