محافظ كفر الشيخ يتابع تجهيز 68 مدرسة جديدة لافتتاحها بخطة العام المالى 2018-2019

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، التجهيز لافتتاح 68 مدرسة بخطة العام المالى 2018 - 2019، حيث تم تسليم 12 مدرسة للمقاولين للبدء فى التنفيذ، وتم البدء بالفعل فى 6 مدارس، كما تم الإعلان عن طرح 12 مدرسة أخرى وجار التجهيز لطرح 34 مدرسة، وذلك ضمن خطة العام المالى 2018 - 2019.

وقال محافظ كفر الشيخ إن إجمالى الأعمال التى قامت الهيئة بتنفيذها الفترة الأخيرة بلغت 104 مدارس و2 إدارة تعليمية و3 وحدات صحية، بتكلفة إجمالية 610 ملايين 256 ألفا و524 جنيها، بإجمالى عدد مبان 117، بإجمالى عدد فصول 1429 فصلا، تم إنجاز 93 مدرسة بإجمالى عدد مبانى 105، بإجمالى عدد فصول 1265 فصلا، وعدد المدارس الجارى العمل بها 11 مدرسة بإجمالى عدد مبانى 12 مبنى، بإجمالى عدد فصول 164 فصلا، بإجمالى 109 مشاريع ضمن خطة 2017/ 2018 م، بالإضافة الى أن عدد المدارس 67 مدرسة وإدارة تعليمية، بتكلفة إجمالية 112 مليونا 970 ألفا و609 جنيهات، بإجمالى عدد مبانى 69 مبنى، بإجمالى عدد فصول 948 فصلا، وعدد المدارس الجارى العمل بها 17 مدرسة بإجمالى عدد مبانى 20، بإجمالى عدد فصول 236 فصلا، وجار إسناد 12 مدرسة بإجمالى عدد مبانى 12، بإجمالى عدد فصول 179 فصلا، تم تجهيز 31 مدرسة ولم يتم الإعلان عن طرحها بإجمالى عدد مبانى 31، بإجمالى عدد فصول 430 فصلا.

وتم تجهيز 3 مدارس يابانية للطرح ولم يتم الإعلان عنها بعدد مبانى 3، بإجمالى عدد فصول 50، كما تم تجهيز 4 مدارس لطرحها بإجمالى عدد مبانى 4، بإجمالى عدد فصول 52، بإجمالى 68 مشروعا ضمن خطة 2018/ 2019م، مشيراً أنه يوجد 52 حيّا وقرية من المناطق الأشد احتياجا بالمحافظة تحتاج الى توفير 71 موقع أرض لتوفير فصول إضافية بإجمالى 1446 فصلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كل الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واع يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.