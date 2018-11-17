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محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجان الجبانات واختيار الحانوتية ومساعديهم

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:52 م
محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجان الجبانات واختيار الحانوتية ومساعديهم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 18823 لسنة 2018 بتشكيل لجان الجبانات وإختيار الحانوتية ومساعديهم، على أن يتولى القضاة رئاسة لجان الجبانات وإختيار الحانوتية ومساعديهم، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تولى رئاسة لجنة الطعون المنصوص عليها فى المادة رقم 88 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

وتولى القضاة رئاسة لجنة نظر التظلمات من قرارات إيقاف نشاط المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر المنصوص عليها فى المادة 17من القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشأت الصغيرة.

كما تولى القضاة لجنة نظر التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للمادتين 92 ، 111من القانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء .

 

 


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