video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: غير راض عن مستوى مستشفى الأحرار التعليمى

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:50 م
محافظ الشرقية: غير راض عن مستوى مستشفى الأحرار التعليمى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى و فتحية الديب
إضافة تعليق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه غير راض على مستوى الخدمة الطيبة داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، التى رصدها من خلال زيارته المفاجأة لها، فضلا عن استقبال العديد من شكاوى من المواطنين بتدنى الخدمة، قائلا "إن إساءة معاملة المواطن داخل المستشفى امتدت أيضا للقومسيون الطبى المجاور له".

وأضاف خلال اجتماعه بمندوبى الصحف القنوات الفضائية، أنه شكل لجنة متكاملة "قانونية وهندسية وطبية شاملة" لمراجعة المستشفى ووضع تقرير، أنه فور انتهائها من عملها سيعلن نتائجه بالكامل، تمهيدا لمخاطبة الدكتورة هالة زايد بعودة المستشفى لمديرية الصحة، وأشار أن التقرير المبدئية كشفت العديد من السلبيات داخل المستشفى، أنه كمحافظ ليس لدية سلطات رقابية عليها، لذلك سأطلب بعودتها للصحة لتفعيل الرقابة وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان للعمل على تحسين المنظومة الصحية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات طبية لتقديم خدمة مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية مؤكداً أن ملفات الصحة والنظافة على قائمة أجندة العمل اليومى ويتضح هذا من خلال جولاتى الميدانية المفاجئة كل يوم لمتابعة أداء منظومة الصحة والنظافة بنطاق دائرة المحافظة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على هانى الموح أخطر عنصر إجرامى بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية يوجه بإعادة تخطيط منطقة الـ19.6 فدان بالمنطقة الصناعية ببلبيس

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفي الاحرار




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة