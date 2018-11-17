محافظ الشرقية: غير راض عن مستوى مستشفى الأحرار التعليمى

الشرقية – إيمان مهنى و فتحية الديب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه غير راض على مستوى الخدمة الطيبة داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، التى رصدها من خلال زيارته المفاجأة لها، فضلا عن استقبال العديد من شكاوى من المواطنين بتدنى الخدمة، قائلا "إن إساءة معاملة المواطن داخل المستشفى امتدت أيضا للقومسيون الطبى المجاور له".

وأضاف خلال اجتماعه بمندوبى الصحف القنوات الفضائية، أنه شكل لجنة متكاملة "قانونية وهندسية وطبية شاملة" لمراجعة المستشفى ووضع تقرير، أنه فور انتهائها من عملها سيعلن نتائجه بالكامل، تمهيدا لمخاطبة الدكتورة هالة زايد بعودة المستشفى لمديرية الصحة، وأشار أن التقرير المبدئية كشفت العديد من السلبيات داخل المستشفى، أنه كمحافظ ليس لدية سلطات رقابية عليها، لذلك سأطلب بعودتها للصحة لتفعيل الرقابة وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان للعمل على تحسين المنظومة الصحية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات طبية لتقديم خدمة مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية مؤكداً أن ملفات الصحة والنظافة على قائمة أجندة العمل اليومى ويتضح هذا من خلال جولاتى الميدانية المفاجئة كل يوم لمتابعة أداء منظومة الصحة والنظافة بنطاق دائرة المحافظة