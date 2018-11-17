محافظ أسيوط تنظيم احتفاليتين دينية وثقافية بذكرى المولد النبوى الشريف

أسيوط / ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تنظيم احتفاليتين دينية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف يوم الاثنين القادم الموافق 19 نوفمبر 2018 بحضور جميع القيادات التنفيذية والدينية والامنية والشعبية مهنئا رئيس الجمهورية والشعب المصرى عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه الذكرى العطرة داعيا المولى عز وجل ان ينعم عل مصرنا الحبيبة بالامن والامان فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وان يحفظ جيش مصر وشرطتها درعا الامان .

وقال الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف انه سيتم تنظيم الاحتفالية الدينية بمسجد ناصر عقب صلاة المغرب بحضور القيادات التنفيذية والدينية والامنية وجموع المواطنين مشيرا الى ان الاحتفالية ستشهد كلمات دينية عن ذكرى المولد النبوى الشريف وابتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ يسرى عبد الرحمن .

واضاف ضياء مكاوى مدير عام ثقافة اسيوط انه سيتم تنظيم احتفالية ثقافية بقصر ثقافة اسيوط يوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساءا وذلك بتقديم بعض العروض الفنية واوبريت " نبينا محمد رسالة سلام " لفرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية والذى يعرض خصيصا لهذه المناسبة الجليلة ثم بعض الكلمات للمشاركين فى الاحتفالية .