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محافظ أسيوط: تركيب خط مياه جديد بعزبة سعيد بأبنوب وترميم المنازل المتضررة

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:17 ص
محافظ أسيوط: تركيب خط مياه جديد بعزبة سعيد بأبنوب وترميم المنازل المتضررة تركيب خط مياه جديد بعزبة سعيد بأبنوب
أسيوط - ضحا صالح
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن البدء فى تركيب خط مواسير مياه 4 بوصات بطول 220 مترا بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب بدلا من الخط القديم المتهالك ومعالجة ضعف المياه بالعزبة وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى مشيرًا إلى انه تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان ونقابة المهندسين وأستاذة قسم الترميم بكلية الهندسة بجامعة أسيوط لمعاينة 10 منازل المتضررة بالعزبة والبدء فى إجراءات الترميم بالتنسيق مع شركات المقاولات والمؤسسات الخيرية.

 

وأشار نور الدين، إلى أنه تم تكليف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للإشراف على إصلاح الاثار الناتجة عن الأمطار وتوزيع المساعدات على الأسر المتضررة والإشراف على ترميم المنازل وتوصيل خط مواسير المياه للمنازل وتنفيذ طلبات واحتياجات المواطنين.

 

ووجه محافظ أسيوط المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط بالإشراف المباشر على توصيل خط المياه الجديد لخدمة منازل القرية بالمنطقة المرتفعة وعلاج مشكلة ضعف المياه بالعزبة والتى تم البدء فى تركيبها اليوم بطول 220 متر وقطر 4 بوصات بعدد 23 بريزة منزلية بدلا من الخط القديم منوها إلى الانتهاء من شفط المياه من الشوارع والأماكن المنخفضة وإزالة تراكمات الطين.

 

وأضاف نور الدين، أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للعمل تحت مظلة المديرية فى أعمال الترميم وتقديم المساعدات العينية والمادية للأسر المتضررة وأهالى القرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


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