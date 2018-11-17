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مؤتمر التنوع البيولوجى يعرض فيلما تسجيليا عن "سيمفونية الحياة"

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:36 ص
مؤتمر التنوع البيولوجى يعرض فيلما تسجيليا عن "سيمفونية الحياة" سيمفونية الحياة
كتب محمد شرقاوى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

عرض مؤتمر التنوع البيولوجى فيلما تسجيليا بعنوان " سيمفونية الحياة" وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أوضح أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى.

 

 

 


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التنوع البيولوجى

سيمفونية الحياة

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