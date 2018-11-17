لجان لتنفيذ حظر سير "التوك توك" داخل مراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بتشكيل لجان تفتيشية على مداخل ومخارج المراكز والمدن من موظفى مجالس المدن والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع وحدات المرور التابع لها كل مركز ومدينة لتفعيل قرار حظر مركبات التوك توك من السير داخل المراكز و المدن والأحياء.

طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع ميكروفونات على سيارات تجوب شوارع المدن لإعلام وتعريف المواطنين بقرار حظر سير التوك توك داخل المدن, ووضع بنرات بالأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية للتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير داخل المدن لعدم وقوعه للمساءلة القانونية وتوقيع غرامة مالية عليه, مع سرعه توجهه لوحدة المرور التابع لها لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقاً لقانون ‏المرور والقرارات واللوائح المنظمة لذلك لإيجاد السيولة المرورية امام حركة السيارات ‏والمواطنين ولإعادة الانضباط داخل الشوارع الرئيسية بالمدن . ‎‎

شدد المحافظ على رؤساء المراكزوالمدن بتفعيل لجان التفتيش على مداخل ومخارج المدن و منع سير التوك توك داخل المدن و‏عدم التهاون مع أى توك توك مخالف لخط السير وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية على سائقه فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين ‏.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان من المحافظة للمتابعة والمرور على جميع المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تطبيق قرار حظر سير التوك توك داخل المدن وعمل تقارير أول بأول للعرض على المحافظ عن أخر المستجدات على أرض الواقع حول تطبيق ذلك القرار ومدى إلتزام أصحاب التكاتك من قرار حظر السير داخل المدن.