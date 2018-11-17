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لافروف: الغرب يحاول تحويل منطقة البلقان إلى موطئ قدم جديد ضد روسيا

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:08 ص
لافروف: الغرب يحاول تحويل منطقة البلقان إلى موطئ قدم جديد ضد روسيا سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن الغرب يحاول تحويل منطقة البلقان إلى موطئ قدم جديد له ضد روسيا.

وأضاف لافروف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "هناك انطباع بأن الغرب لم يستوعب بعد دروس المأساة الأوكرانية، واليوم توجد محاولات لتحويل البلقان لموطئ قدم جديد ضد روسيا، إذ يتم وضع دول المنطقة أمام خيار الوقوف إلى جانب موسكو، أو بروكسل وواشنطن".

وأشار إلى استعداد موسكو للنظر بطريقة بنّاءة في حل قضية تسوية العلاقات مع كوسوفو بشكل يلائم سلطات بلجراد، مضيفا "إذا اعتبرت بلجراد إحدى خيارات التسوية مقبولاً، سوف نكون مستعدين للنظر فيه بطريقة بنّاءة، قد يكون من غير المناسب التكهن بالمحتوى المحتمل للخيارات".

ولفت لافروف إلى أن موقف روسيا تجاه كوسوفو واضح، وفقاً للقانون الدولي، وتحديداً على قرار مجلس الأمن 1244.

 


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روسيا

البلقان‎




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