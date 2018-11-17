كوريا الشمالية ترحل سجين أمريكى إلى الولايات المتحدة

واشنطن أ ش أ

أعلن مسؤول أمريكي، رفض ذكر اسمه، ترحيل سجين أمريكى اعتقلته كوريا الشمالية الشهر الماضى وبدء رحلة عودته جواً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، الجمعة، ورفض المسؤول الأمريكى ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

وأضافت الشبكة، نقلاً عن وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية، أن المواطن الأمريكى الذى تم ترحيله يُدعى "بروس بيرون لورانس، مشيرة إلى أنه اعتقل فى 16 أكتوبر الماضى لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية قادماً من الصين.

وكانت بيونج يانج قد أعلنت فى وقت سابق عزمها ترحيل مواطن أمريكى اعتقلته بسبب دخوله البلاد بطريقة غير شرعية.