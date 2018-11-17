كوريا الجنوبية: الرئيس الصينى سيزور كوريا الشمالية العام المقبل

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان اليوم السبت إن الرئيس الصيني شي جين بينج ينوي زيارة كوريا الشمالية العام المقبل بعدما تلقى دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال كيم إيوي-كيوم المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في إفادة بعد اجتماع بين شي ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن الرئيس الصيني أبلغ مون بأنه "سيخصص وقتا" لزيارة كوريا الشمالية العام المقبل.

عُقد الاجتماع الثنائي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في بابوا غينيا الجديدة. وأصدر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية نسخة مكتوبة من الإفادة في بورت مورزبي.

وقال المتحدث أيضا إن شي يعتزم زيارة كوريا الجنوبية أيضا العام المقبل في وقت مناسب.