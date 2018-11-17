قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق أعلى كوبرى قها بالقليوبية

كتب نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بكميات من البلاستيك بسيارة نقل، أعلى كوبرى قها العلوى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارا بنشوب حريق بحمولة من البلاستيك بسيارة نقل أعلى كوبرى قها العلوى، وعلى الفور أصدرت المهندسة امل فوزى مجاهد، رئيس مدينة قها، توجيهاتها لقوات الدفاع المدنى وشرطة المرافق ولودر وسيارات الحملة للتوجه لموقع الحادث وتم اطفاء الحريق وتحميل مخلفات الحريق وعودة المرور لحالته الطبيعية، وتبين قيام سائق السيارة بتفريغ الحمولة المشتعلة وفر هاربا بسيارته ،وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.