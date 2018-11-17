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قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف تحرر مواقع جديدة غربى تعز

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:46 م
قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف تحرر مواقع جديدة غربى تعز الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تمكنت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي، اليوم، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الاشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات المليشيات الانقلابية الرابط بين الكدحة ومقبنة

وفي مديرية مقبنة، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير تبة سعدة وتبة الراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.


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