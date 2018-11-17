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السبت، 17 نوفمبر 2018 01:47 م
خالد صلاح
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قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية غدا الأحد لأعمال صيانة بمدينة الخارجة

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:43 م
قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية غدا الأحد لأعمال صيانة بمدينة الخارجة إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد أنه سيتم غدا الأحد فصل التيار الكهربائي عن أربع مناطق لإجراء عمليات الصيانة وهي قرية الشركة 8 والشركة 55 والشركة 17 والجامعة بالشركة 8 مضيفا أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 
وقال المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة في بيان له أن المركز بالتنسيق مع قطاع الكهرباء يقوم بتطوير الخدمة وتدعيمها من أجل مواجهة الأحمال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك على مستوى اغلب أحياء المدينة وفقا لخطة زمنية يجري تنفيذها.
 
 
 
 
 

 


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