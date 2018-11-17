"قطريليكس" تكشف: نظام الحمدين فتح أبواب الدوحة للقمار

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار كشفها للدور المشبوه الذى يقوم به نظام تميم، كشفت صفحة "قطريليكس"، عن فضيحة جديدة للنظام القطرى لتقليل تداعيات المقاطعة من خلال اعتماده على القمار، حيث فتح أبواب الدوحة للقمار فى تحد للشريعة الإسلامية التى باتت غريبة فى دوحة الخطيئة.





وأوضحت "قطريليكس"، أن النظام القطرى فى مأزق بعد تدهور اقتصادها بعد المقاطعة العربية، بالإضافة إلى أنها لم تعد الدولة الأكثر دخلا للفرد فى العالم، مشيرة إلى أن نظام الحمدين شتر عوراته الاقتصادية بالقمار، متجاهلا الشريعة الإسلامية التى حرمت اللعبة بشكل قاطع.

وأشار "قطريليكس"، إلى أن تميم سعى بالتعاون مع رجل أعمال لافتتاح أكبر صالة قمار فى العالم، لاستقطاب أموال الشعب القطرى.