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قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بعزبة سعيد فى مركز أبنوب بأسيوط

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:28 م
قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بعزبة سعيد فى مركز أبنوب بأسيوط جانب من القافلة الطبية
أسيوط _ هيثم البدرى
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نظمت محافظة أسيوط اليوم الخميس قافلة طبية مكبرة بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب، وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية وصرف الأدوية .
 
صرح بذلك اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط وقال إن القافلة  ضمت جميع التخصصات وتستهدف الوصول الى كل الفئات وكل المواطنين بالقرية وكل النرضي وحتى الحالات غير القادرة علي الوصول إلى مخيمات الكشف الطبي سيتوجه الأطباء إلى منازلهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
 
وأضاف المحافظ أنه أيضا تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للعمل تحت مظلة المديرية فى أعمال الترميم وتقديم المساعدات العينية والمادية للأسر المتضررة من أهالى القرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم توجيه كل قطاعلت المحافظة والجهات التنفيذية.
 
كانت محافظة أسيوط شهدت يوم الأربعاء الماضي حالة من الطقس السيء تمثل في غيوم وانخفاض بدرجة الحرارة وسقوط أمطار مابين خفيفة إلى متوسطة على بعض المراكز والقرى بأنحاء المحافظة، أدت إلى مصرع شخص بعد سقوط سور دير الأمير تادرس عليه بسبب هطول الأمطار وتصدع 3 منازل بمركز أبنوب وانهيار جزئي بمنزلين.
 

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