فى يوم الطلاب العالمى.. الإحصاء: 1,93% زيادة في أعداد المقيدين بالتعليم العالى

كتبت - هبة حسام

أصـدر جهاز الإحصاء، اليوم السبت بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمى للطلاب، حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي، إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

ومن أهم المؤشرات التى أعلنها الجهاز فى بيانه اليوم حول تلك المناسبة العالمية، أن إجمالى الطلاب المقيدين بالتعليم العالى، بلغ عددهم 2,90 مليون طالب خلال الـعام الدراسى 2016/2017، مقابل 2,85 مليون طالب خلال العام الدراسى 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 1,93%.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 78,2%، وبالجامعات الخاصة5,3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14,1%، والأكاديميـات 1,1%، وبالمعاهد المتنوعة 1,3%، وذلك خلال العام الدراسى 2016/ 2017.

الجامعات الحكومية والازهر:

بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 317 ألف طالب بنسبة 13,9%، يليها جامعة القاهرة بعـدد 253 ألف طالب بنسبة 11,1%، من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2016/2017.

الجامعات الخاصة:

بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة 6 أكتوبر 21 ألف طالب بنسبـة 13,6%، يليهـا جامعـة مصـر للعلوم والتكنولوجيا بعـدد 20,7 ألف طالـب بنسبة 13,4% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2016/2017.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 123 ألف طالب خلال العام الدراسي 2016/2017، مقابل 117 ألف طالب خلال العام الدراسى 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 5,5%.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96,6%، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3,4%، خلال العام الدراسي 2016/2017.

الطلاب المقيدون بالمرحلة الثانوية:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 3,83 مليون طالب خلال العام الدراسى 2016/2017، مقابل 3,69 مليون طالب خلال العام الدراسي 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 3,7%.

التعليم الثانوي (العام - الأزهري):

بلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2,03 مليون طالب (1,64 مليون طالب بالتعليم العــام، 391 ألــف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2016/2017، مقــابــل 1,98 ملـــيون طــــالب (1,58 مليون طالب بالتعليم العام،401 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 2,8%.

فيما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية 86,9%، بالمدارس الخاصة 13,1٪ خـلال العام الدراسي 2016/2017، مقابل 89,7% بالمدارس الحكومية، 10,3% بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2015/2016.

التعليم الثانوي الفني:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 1,79مليون طالب خلال العام الدراسي 2016/2017، مقابل 1,71 مليون طالب خــلال العام الدراسي 2015/2016 بــــزيادة بلغت نسبتها 4,8%، و 39.3% بالتـعليم التجاري والفندقي، و 11,7% بالتعليم الزراعى، خلال العام الدراسي 2016/2017.