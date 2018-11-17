فوز فرع تعليم الكبار بالمنوفية بالمركز الأول على مستوى الهيئة العامة

المنوفية – محمود شاكر

فاز فرع تعليم الكبار ومحو الأمية بالمنوفية "إدارات داخلية وإدارات خارجية و مدرسين" فى مسابقة أفضل فرع، والتى تمت بواسطة ديوان عام الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عاشور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، كما فاز الدكتور رضا محمود داود رئيس الفرع بالمنوفية، فى المسابقة كأفضل مدير فرع على مستوى فروع الهيئة، وذلك للجهد الذى بذلك خلال فترة توليه للمنصب.

كان رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة قد تبنى هذه الآلية للتحفيز والتكريم للمتميزين من أجل تحفيز العاملين بالفروع لمزيد من الجهد والتعب فى سبيل الارتقاء بالفروع، ويتقدم جميع العاملين بفرع المنوفية بخالص الشكر للدكتور عاشور أحمد عاشور لتكريمه للفرع، كما يتقدمون بالتهنئة للدكتور رضا محمود داود مدير عام الفرع ويتمنون له مزيداً من النجاح والسداد ويعاهدونه على بذل مزيد من الجهد.