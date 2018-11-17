فنلندا تستدعى سفير روسيا بسبب خلل فى عمل نظام جي.بي.أس خلال مناورات الناتو

هلسنكى /أ ش أ/

كدت السفارة الروسية لدى فنلندا أن الخارجية الفنلندية، استدعت السفير الروسى لدى هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، على خلفية حادث وقوع خلل فى نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي.بي.أس.) خلال مناورات الناتو.

وأوضحت السفارة الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن الخارجية الفنلندية وجهت دعوة إلى السفير الروسى كوزنيتسوف لزيارة مقر الوزارة، مضيفة أن اللقاء سيعقد يوم الاثنين.

وكان وزير الداخلية الفنلندي، كاى موكانين، قد أعلن الخميس الماضي، أنه ناقش خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن القومى الروسي، نيكولاى باتروشيف، موضوع خلل عمل نظام الملاحة العالمى "GPS" خلال مناورات الناتو.

يذكر أن مناورات "منعطف ترايدنت — 2018" كانت قد جرت فى الفترة من 25 أكتوبر، وحتى 7 نوفمبر، بمشاركة حوالى 10 آلاف مركبة، 130 طائرة و70 سفينة من 30 دولة. وكان رئيس الحكومة الفنلندية، يوها سيبيل، قد أعلن فى وقت سابق ، أن سلطات بلاده تدرس أسباب العطل لنظام الملاحة العالمى أثناء مناورات حلف الناتو، مفترضا وقوف روسيا وراء هذه الأعطال.

بدوره، أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أنه لا علم لدى الكرملين بعلاقة روسيا بتعطل نظام الملاحة العالمى خلال مناورات حلف الناتو، مشيرا إلى أن الغرب يتهم روسيا باستمرار بجميع الخطايا.