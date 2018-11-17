فضيحة جديدة لأيمن نور.. أوقف برنامج على الشرق الإخوانية لمهاجمته إسرائيل

كتب أحمد عرفة

كشف أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، فضائح جديدة بشأن السياسة التى يتبعها أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، داخل القناة.

وقال خالد إسماعيل أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن أيمن نور أقدم على وقف برنامج بالقناة الإخوانية لأنه تضمن هجومًا على إسرائيل من قبل مقدم البرنامج، وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعًا داخل القناة الإخوانية.

وأضاف أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، أن أيمن نور أوقف البرنامج حينها بدعوى أن مقدم البرنامج سيقدم برنامجًا جديدًا، وهو ما ثبت كذبه فيما بعد ليكشف علاقة أيمن نور بإسرائيل.