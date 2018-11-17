غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق بالمحلة لإجراء الصيانة الدورية

الغربية – مصطفى عادل

أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائي من سكشن 1 ، 2 بلوحة المدينة الصناعية بالمحلة، غدا الأحد من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف أن المناطق التي سيتم قطع الكهرباء عنها (سوق اللبن – طريق نعمان الأعصر – المنطقة الصناعية – طريق المدينة الصناعية – طريق الجابرية – المعهد الدينى).

وطالب قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.