video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عودة ريا وسكينة.. هدى وعبير تسرقان المشغولات الذهبية لصديقتهما بمساعدة حلاق

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:26 م
عودة ريا وسكينة.. هدى وعبير تسرقان المشغولات الذهبية لصديقتهما بمساعدة حلاق المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

شهدت منطقة السيدة زينب واقعة تماثل الوقائع التى كانت تنفذها ريا وسكينة، بأن اتفقت ربتا منزل مع حلاق صديقهما،تسهيل عملية دخولة الشقة وتوثيق صديقتهما وسرقة المشغولات الذهبية والأموال ملكها، إلا أن التحريات كشفت مخططهم وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للينابة التى باشرت التحقيق.

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "منى ي ح" 26 سنة، ربة منزل، بأنها حال تواجدها بمسكنها، وبصحبتها صديقتيها كلا من "هدى س ع" 25 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضية "آداب عامة"، وشقيقتها "عبير س ع" 30 سنة، ربة منزل، فوجئت بدخول شخص يرتدى جاكت بغطاء رأس، وكوفيه، وقام بتوثيقها و"هدى" بحبل غسيل، وتكميمهما بشريط لاصق شفاف كان بحوزته، واستولى على مشغولات ذهبية عبارة عن 2 حلق، دبلة، خاتم، كانت تتحلى بها، ومبلغ 9300 جنيه من داخل دولاب غرفة نومها.

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلي أن صديقتى المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "كريم م ع" 28 سنة، حلاق، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سرقة"، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم وأقرت الأولى بأنها نظرا لعلمها والثانية باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها، اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططهما، وأثناء  تواجدهما صحبة  المجنى عليها مكنت المتهم من الدخول إلى الشقة وارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهه باقى المتهمين بأقوال الأولي أيداها، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط المشغولات الذهبية المستولي عليها ومبلغ مالي 4400 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس خادمة 4 أيام بتهمة بيعها عقد ذهب مسروق فى الصاغة بالجمالية

سقوط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب فى 6 أكتوبر

سرقة اموال

ريا وسكينة

جرائم سرقة

السيدة زينب

سرقة مشغولات ذهبية

سرقة سيدة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة