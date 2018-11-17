عودة ريا وسكينة.. هدى وعبير تسرقان المشغولات الذهبية لصديقتهما بمساعدة حلاق

كتب إبراهيم أحمد

شهدت منطقة السيدة زينب واقعة تماثل الوقائع التى كانت تنفذها ريا وسكينة، بأن اتفقت ربتا منزل مع حلاق صديقهما،تسهيل عملية دخولة الشقة وتوثيق صديقتهما وسرقة المشغولات الذهبية والأموال ملكها، إلا أن التحريات كشفت مخططهم وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للينابة التى باشرت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "منى ي ح" 26 سنة، ربة منزل، بأنها حال تواجدها بمسكنها، وبصحبتها صديقتيها كلا من "هدى س ع" 25 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضية "آداب عامة"، وشقيقتها "عبير س ع" 30 سنة، ربة منزل، فوجئت بدخول شخص يرتدى جاكت بغطاء رأس، وكوفيه، وقام بتوثيقها و"هدى" بحبل غسيل، وتكميمهما بشريط لاصق شفاف كان بحوزته، واستولى على مشغولات ذهبية عبارة عن 2 حلق، دبلة، خاتم، كانت تتحلى بها، ومبلغ 9300 جنيه من داخل دولاب غرفة نومها.

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلي أن صديقتى المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "كريم م ع" 28 سنة، حلاق، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سرقة"، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم وأقرت الأولى بأنها نظرا لعلمها والثانية باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها، اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططهما، وأثناء تواجدهما صحبة المجنى عليها مكنت المتهم من الدخول إلى الشقة وارتكاب الواقعة.

وبمواجهه باقى المتهمين بأقوال الأولي أيداها، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط المشغولات الذهبية المستولي عليها ومبلغ مالي 4400 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.