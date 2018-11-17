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ضبط 15 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة وقليوب وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:17 م
ضبط 15 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة وقليوب وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية القبض على متهمين - أرشيفية
كتبت - نيفين طه
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ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء. 

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنهاوالعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة 

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة وكفر شكر، وبنها والخصوص وشبين القناطر، وأسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعةـ عبارة عن 400جرام حشيش و250 قرص مخدر، و 2 كيلو بانجو، و60 جم هيروين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

 

 


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