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ضبط 14 قضية مخدرات و 60 قضية تموينية فى حملات بالجيزة

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:52 ص
ضبط 14 قضية مخدرات و 60 قضية تموينية فى حملات بالجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أستهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن ضبط 14 قضية مخدرات، وتنفيذ 39 حكم قضائي، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

كما أسفرت حملة أستهدفت شارع الملك فيصل بالهرم، وقطاع أكتوبر عن رفع وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، بواسطة ضباط شرطة المرافق بالجيزة،  وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

وحرر ضباط مباحث التموين 60 قضية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


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