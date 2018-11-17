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ضبط 106 هاربين من أحكام وتنفيذ 1061 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:07 ص
ضبط 106 هاربين من أحكام وتنفيذ 1061 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون.

وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1061 حكمًا متنوعًا منها 803 حكمًا جزئيا و18 حكم مستأنف و213 حكم غرامات، و25 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما أسفرت عن ضبط 106 متهمين هاربين أحكام، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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