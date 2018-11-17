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ضبط متهم جديد فى السطو المسلح على مزرعة دواجن بالشرقية

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:26 ص
ضبط متهم جديد فى السطو المسلح على مزرعة دواجن بالشرقية سطو مسلح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية فى ضبط المتهم الرابع فى واقعة السطو على إحدى مزارع الدواجن ببلبيس والاستيلاء على مبلغ مالى بمحل اختبائه.

 

استكمالًا لجهود الأجهزة فى ملاحقة وضبط آخر المتهمين فى واقعة قيام أربعة ملثمين"بحوزة أحدهم بندقية آلية"بالاستيلاء على مبلغ 600 ألف جنيه من داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بلبيس، وإصابة مهندس بالمزرعة بعيار نارى بالقدم اليسرى وهروبهم، وتحديد مرتكبى الواقعة (محمد.م.ت –محمد.أ.م- محمد.ش.د- هانى.س.ع، وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وضبطهم (عدا الأخير) وبحوزتهم (بندقية آلية، مبلغ مالى) واعترافهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب عقب قيامه بالاتفاق معهم على ذلك، وتحصلهم منه على مبلغ 40 ألف جنيه وأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزته.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية اختباء المتهم الهارب "هانى.س.ع" مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، سبق اتهامه فى 23 قضية "سرقة بالإكراه سلاح نارى، مخدرات، سرقة " آخرهم قضية "سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا متنوعة، وصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا (سلاح نارى، مخدرات) من بينها حكم بالسجن المؤبد صادر ضده فى قضية سلاح نارى، بإحدى المزارع، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (بندقية آلية، 10 طلقات من ذات العيار )، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة السطو على المزرعة المشار إليها بالاشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم، والاستيلاء على المبلغ المالى، وإصابة مهندس المزرعة بطلق نارى، وبإرشاده تم ضبط مبلغ 22,520 جنيها من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه من المزرعة، واعترف بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.


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