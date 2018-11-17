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ضبط عامل بمصنع سجاد وعاطل لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالمحلة

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:33 م
ضبط عامل بمصنع سجاد وعاطل لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالمحلة عملات أجنبية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير الإدارة، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عامل بمصنع سجاد المحلة، وعاطل لقيامها بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، وبحوزتهما عملات أجنبية ومصرية.

كانت التحريات قد توصلت لقيام كل من "ياسر عبد المنعم حسين" 44 سنة عاطل، و "بسيونى بسيونى النواوى" 50 سنة عامل بمصنع سجاد المحلة، بالاتجار فى النقد الاجنبى بالسوق السوداء.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قادها العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 14ألف دولار و9 ألاف ريال وألف يورو و157ألف جنيه مصرى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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