ضبط راكبة روسية لمحاولتها تهريب كميات من مكملات الأجسام

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكبة روسية فى تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بكمال الأجسام حول جسدها لدى إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الإيطالية روما.

وأفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، اشتبه أحمد فوزى مأمور الجمرك، فى راكبة روسية بسبب كثرة ترددها على البلاد، وبفحص جواز السفر الخاص بها تبين أنها تتردد دائما إلى البلاد ولا تزيد إقامتها عن يوم وتعاود السفر مرة آخرى.

وأضافت المصادر أن بالعرض على مصطفى الجندى مدير إدارة الحركة، ايد الاشتباه وتم تكليف أحد عناصر الضبط النسائية بتفتيشها ذاتيا وعثر على 1200 امبول خاص بكمال الأجسام ملفوفة على جسدها.

تم بتحرير محضر ضبط للراكبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومصادرة المضبوطات.