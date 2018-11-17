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ضبط ترزى وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بكفر صقر فى الشرقية

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:32 م
ضبط ترزى وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بكفر صقر فى الشرقية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، القبض على ترزي وعامل لقيامهما بالتنقيب عن الآثار، وأحيلا للنيابة العامة، برئاسة محمد العطوي، مدير نيابة الإبراهيمية، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد قيام مباحث الآثار برئاسة العقيد محمد رجب،  رئيس مباحث السياحة والأثار بالشرقية، والعقيد محمود النمر، وكيل مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع الرائد أحمد سامي ، رئيس مباحث  كفر صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، من ضبط كل"حسن ع م م " 48 سنة ترزي، مقيم كفر صقر، لقيامه بالتنقيب عن الآثار خلسة بمنزله وتحرر له المحضر رقم 18890 جنح كفر صقر، و" طلعت ع د" 55 سنة عامل مقيم كفر صقر لقيامه بالتنقيب عن الأثار وتحرر له المحضر رقم 18891 جنح كفر صقر. 

 

 

 

 


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