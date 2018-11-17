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ضاحى خلفان: قناة الجزيرة بوق لنشر ثقافة الكراهية والدناءة والشائعات

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:13 م
ضاحى خلفان: قناة الجزيرة بوق لنشر ثقافة الكراهية والدناءة والشائعات ضاحى خلفان
كتب محمد عبد العظيم
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واصل الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، الهجوم على النظام القطرى، وأدواته الإعلامية التى يعتمد عليها فى نشر الفوضى والشائعات والتحريض فى الدول العربية من خلال قناة الجزيزة.

 

وقال ضاحى خلفان: "قناة الجزيرة تسعى إلى تشويق ثقافة الكراهية، ونشر ثقافة الدناءة، ونشر ثقافة التلفيق، ونشر ثقافة الإحباط.. القائمة طويلة".

 

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يذكر أن ضاحى خلفان يسعى إلى كشف الدور القطرى المشبوه بقيادة نظام الحمدين، متابعًا: "أبغض الدول عند بني الأمة العربية دولة الحمدين".  


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