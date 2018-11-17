صور.. وزير الرى يفتتح محطة الصرف الزراعى برشيد بقيمة 90 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

افتتح منذ قليل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، محطة الصرف الزراعى، بمنطقة طابية العبد، بمركز رشيد بتكلفة 90 مليون جنيه.

وتستهدف المحطة الجديدة تحسين الصرف الزراعى وخدمة 21 ألف فدان بزمام حوض الرمال والبوصيلى برشيد، والمحطة الجديدة عبارة عن 4 وحدات تصرف الوحدة بقدرة 12 متر فى الثانية.

شارك فى الافتتاح المهندس عبد الله وهيبة نائب وزير الرى والمهندس عبد الرؤوف سليمان رئيس قطاع المحطات بوزارة الرى والنواب محمد زين الدين ومحمد العباسى والمهندس سيد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمحطات غرب الدلتا واللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد