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صور.. محافظ المنوفية يشهد احتفالات أعياد الطفولة بمدرسة فى شبين الكوم

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:41 م
صور.. محافظ المنوفية يشهد احتفالات أعياد الطفولة بمدرسة فى شبين الكوم فعاليات الإحتفال بأعياد الطفولة
المنوفية _ محمد فتحى
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شهد صباح اليوم اللواء سعيدعباس محافظ المنوفية فعاليات الإحتفال بأعياد الطفولة وانتصارات أكتوبر المجيدة بالمدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات "IDGL" بشبين الكوم ، بحضو مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم ونهي حبيب مديرة إدارة المدرسة والمهندس شبل ضحا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة وأحمد سويد مدير إدارة التعليم الفني ولفيف من القيادات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أولياء أمور الطلبة، تأتى هذه الإحتفالية فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بهذه المرحلة العمرية للأطفال والتى تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر والتقدم للنهوض بمصرنا الحبيبة .

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، حيث تضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية المتنوعة للأطفال منها" شعر عن سيناء ، البرلمان الصغير ، شعر عن العروبة ، إستعراض بحبك  يا مصر  ، شعر عن الرسول صلي الله عليه وسلم ، إستعراض مبادرة 100 مليون صحة ، مسرحية كلنا واحد" والتي تحث الأطفال علي حب الوطن وغرس الإنتماء له في نفوسهم في وقت مبكر  والعمل من أجل رقي الوطن  وتقدمه .

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بتلك الإحتفالية بين أبنائه الطلاب لمشاركتهم أفراحهم ، مقدماً الشكر للقائمين علي تنظيم الحفل ، ومشيداً بمستوي جودة المدرسة والمظهر المشرف لها ، مؤكداً أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة في نسبة التعليم علي مستوي الجمهورية .

كما أشار محافظ المنوفية إلي أهمية الإحتفال بعيد الطفولة كونه يوما للتآخى والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال ، مؤكداً على  أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لكافة أنشطة الطفولة التى تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ورسم البسمة على وجوههم بإعتبارهم سواعد المستقبل ولتحقيق النهوض بالمجتمع . وفي نهاية الحفل حرص محافظ المنوفية علي إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الأطفال تشجيعاً لهم وتزامناً مع الإحتفال بأعياد الطفولة.

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