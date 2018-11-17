صور..محافظ البحر الأحمر يكلف "المحميات" بالبحث عن مركب تلقى الأطعمة للقروش

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر، بالبحث عن مركب سياحى تقوم بإلقاء الأطعمة "فراخ" للقروش لمشاهدتها.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب مدير عام البحر الأحمر، أنه جارى التوصل للمركب السياحى، مؤكدا على أنه سيتم التوصل له خلال ساعات.

وأضاف غلاب فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن ممارسة إلقاء الأطعمة للقروش من المخلفات يدمر البيئة البحرية ويخل بالتوازن البيئى.

و كان تلقت إدارة محيات البحر الأحمر بلاغا من أحد العاملين بالأنشطة البحرية مرفقا بالصور، يفيد إلقاء أحد المراكب السياحية أطعمة للقروش لتصويرها ومشاهدتها.











