video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور..محافظ البحر الأحمر يكلف "المحميات" بالبحث عن مركب تلقى الأطعمة للقروش

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:49 م
صور..محافظ البحر الأحمر يكلف "المحميات" بالبحث عن مركب تلقى الأطعمة للقروش المركب اثناء القاء الاطعمة للقروش
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
 
كلف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر، بالبحث عن مركب سياحى تقوم بإلقاء الأطعمة "فراخ" للقروش لمشاهدتها. 
 
من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب مدير عام البحر الأحمر، أنه جارى التوصل للمركب السياحى، مؤكدا على أنه سيتم التوصل له خلال ساعات. 
 
وأضاف غلاب فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن ممارسة إلقاء الأطعمة  للقروش من المخلفات يدمر البيئة البحرية ويخل بالتوازن البيئى. 
 
و كان تلقت إدارة محيات البحر الأحمر بلاغا من أحد العاملين بالأنشطة البحرية مرفقا بالصور، يفيد إلقاء أحد المراكب السياحية أطعمة للقروش لتصويرها ومشاهدتها. 
 
 FB_IMG_1542487468313
 
FB_IMG_1542487471668
 
FB_IMG_1542487474627
 
FB_IMG_1542487481949

 

FB_IMG_1542487508958
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأنشطة البحرية تجذب السياح من 30 دولة لمياه البحر الأحمر

البحر الأحمر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

محميات البحر الاحمر

الغردقة

اطعام القروش




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة