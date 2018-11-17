صور.. لأول مرة بجنوب الصعيد معمل مستشفى أورام الأقصر يحتفل بـ"اليوم العالمى للباثولوجى"

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على ثقة الكلية الملكية للباثولوجيين ببريطانيا، وشاركت فى فعاليات "اليوم العالمى للباثولوجى" والتى أقيمت حول العالم للعام الرابعة على التوالى، حيث تم إطلاق "اليوم العالمى للباثولوجى" لأول مرة فى عام 2014 برعاية الكلية الملكية للباثولوجيين ببريطانيا، حيث يقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفي، أنه تم الإحتفال باليوم العالمى للباثولوجي، وتم تنظيم محاضرات ولقاءات داخل معمل الباثولوجى بالمستشفى لطلاب الكليات بجامعات جنوب الوادى وجامعة أسوان وجامعة عين شمس للتأكيد على الدور الهام للخدمات التى يقدمها هذا التخصص لمرضى السرطان، والسعى لمستقبل طبى من أبناء الصعيد يقود المستشفى ويكون مدرب بصورة مميزة.

ويضيف الدكتور هانى حسين مدير المستشفى فى بيان صحفى، أن المستشفى شاركت بالفعاليات للإحتفاء بقيمة الباثولوجى فى التصدى للتحديات الصحية العالمية وتحسين النتائج الصحية لخدمة أبناء الصعيد، حيث يهدف هذا الحدث إلى زيادة وعى الأطباء المستقبليين حول تخصص الباثولوجى ودوره المحورى فى الخدمات الصحية، وخاصةً فى مجال تشخيص وعلاج الاورام، مؤكداً على أن هذا الحدث قدم قيمة طبية مميزة للخريجين الجدد والمتدربين وطلاب السنوات الجامعية الأخيرة لكليات الطب من جامعات الصعيد المجاورة للمستشفى.

فيما قالت الدكتورة نسرين مجدى مشرفة معمل الباثولوجى بالمستشفي، أن القيمة الأقوى فى الإحتفال باليوم العالمى للباثولوجى جاءت بإدارج إسم المستشفى ومشاركتها باليوم على على الموقع الرسمى للكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة ضمن الأماكن التى سوف تحتفل بهذا اليوم حول العالم، وهو يؤكد على الثقة العالمية الكبيرة التى حظيت بها المستشفى من المؤسسة رقم واحد فى العالم فى مجال الباثولوجي، مؤكدةً أنه تقديم محاضرات ولقاءات بين أطباء معمل المستشفى والخريجين الجدد والمتدربين وطلاب السنوات الجامعية الأخيرة لكليات الطب من جامعات الصعيد المجاورة للمستشفى، وذلك للتعريف بالباثولوجى وأهميته لمريض السرطان، حيث أنه لم يتم الإختيار للطلبة الحضور بعشوائية ولكنه تم عبر الإعلان عن اليوم وعمل أبلكيشن لتقييم درجاتهم وقدراتهم، وتم إختيار أعلى 10 من كلية جنوب الوادى وأسوان وطب عين شمس، وقضوا يوم كامل بالمستشفى تفقدوا خلاله أقسامها المختلفة ودورة علاج المرضي، كما تم إطلاعهم داخل معمل الباثولوجى عملياً الرحلة الكاملة للعينة منذ دخولها للمعمل حتى وصولها للصورة النهائية وتقديم نتيجتها للطبيب لخدمة مرضى السرطان.



معمل مستشفي أورام الأقصر يحتفل بـاليوم العالمي للباثولوجي

الاحتفالية نظمت بمعمل المستشفى بمشاركة الكلية الملكية ببريطانيا

المستشفى قدمت يوم عملى للخريجين الجدد وأطباء سنوات التخرج

الفعاليات شملت تقديم عدد من المحاضرات والتدريب العملى داخل معمل الباثولوجى بالمستشفي