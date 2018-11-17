صور .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد السيطرة على حريق أعلى كوبرى قها

القليوبية - إبراهيم سالم

عادت حركة المرور بالطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية" لطبيعتها، عقب قيام قوات الحماية المدنية بإطفاء حريق إندلع فى حمولة من البلاستيك محملة على سيارة نقل، وقيام سائق السيارة بإفراغ السيارة والفرار هاربا تاركا النار مشتعلة فى حمولة البلاستيك أعلى الكوبرى.

وتلقت المهندسة أمل فوزى مجاهد رئيس مدينة قها، بلاغا باشتعال النيران بحمولة بلاستيك محملة على سيارة نقل أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى، وقيام قائد السيارة بتفريغها على الكوبرى والفرار هاربا.

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات الأمنية والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والتعامل مع الحريق.

فيما وجهت أمل فوزى تعليماتها لسيارات مجلس المدينة وعمال المجلس وبالتنسيق مع قوات شرطة المرافق، ولودر وسيارات الحملة، للتوجه لموقع الحادث بتحميل مخلفات الحريق وعودة المرور لحالته الطبيعية فى غضون عشر دقائق على الأكثر، تحت إشراف سلوى أبو العنين نائب رئيس المدينة.



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك



معدات الحى والعمل أثناء إزالتهم حمولة البلاستيك