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السبت، 17 نوفمبر 2018 03:15 م
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صور.. زوجان مهددان بالحبس بسبب 7 آلاف جنيه ديون جهاز عروس

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:04 م
صور.. زوجان مهددان بالحبس بسبب 7 آلاف جنيه ديون جهاز عروس الزوج أسامه صلاح
كتب الأمير نصرى
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"بنام على الأرض ومديونين ب7 آلاف جنيه وأنا وزوجى مهددين بالحبس بسب شراء جهاز عروسه لشقيقته والديانه بيطاردونا فى كل مكان وبنام على الأرض وياريت أهل الخير يساعدونا على تسديد الديون".

بهذه الكلمات شكت وردة جابر أحمد تقيم المساكن الأولى بالرعاية بقرية أبيوها مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، من مطاردة الديانة لها ولزوجها حيث تقول :"زوجى أسامة صلاح يعول اسرة مكونة من الأب و3 أخوات وابنى يعمل على توك توك ليس ملكه ويتحصل منه على حوالى 50 جنيه فى اليوم وعندما تقدم أحد شباب القرية لخطبة شقيقته اشترى لها جهاز وأكمله بالدين من سيدة بالقرية دفعت له ثمن بعض الأجهزة للمحل وأخذت عليه إيصالات أمانة وسدد منهم 4 آلاف جنيه ونصف وتبقى 3 آلاف ونص، ولكنه لم يستطع سداد باقى الدين بحكم ضعف الدخل من التوك توك الذى لا يملكه وكونه العائل الوحيد للأسرة فقامت السيدة بشكوه لسرعه سداد الدين، فقام بعمل معارضه حتى يأخذ وقت للسداد ولكن ما باليد حيلة.

وتابعت الزوجة التى أحاطتها الهموم بسبب الديون :"انا عندما تقدم لى زوجى لخطبتى اشتريت أجهزه لى بحوالى 25 ألف جنيه من سيدة أخرى، وبعت عفش البيت بعد الزواج لسداد الدين، ولكنى سددت 22 ألف جنيه وتبقى 3 آلاف جنيه وفى كل مره أصبر صاحبة الدين كى أتمكن من السداد، ووعدنا فاعل خير بمساعدتنا ولكن تخلى عنا وزوجى عمل معارضه، وبهذا أصبح الدين 6 آلاف ونصف لى وزوجى".

وتابعت:" احنا بنام على الأرض فى عز البرد وبندفع إيجار وفواتير كهرباء ومياه، والديون علينا منذ حوالى عام ونصف ومهددون بالحبس ونفسى أهل الخير يساعدونا فى سداد الدين حتى لا يحبسوا زوجى وهو العائل الوحيد لنا".  

للتواصل ت / 01153749404

الزوج
الزوج

 

معارضه (1)
معارضه 

 

معارضه (2)
معارضه 

 


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