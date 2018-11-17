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صور.. رئيس قضايا الدولة يفتتح الموسم الثقافى الثانى لمركز الدراسات القضائية

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:15 م
صور.. رئيس قضايا الدولة يفتتح الموسم الثقافى الثانى لمركز الدراسات القضائية جانب من الفاعليات
كتب أحمد إسماعيل
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افتتح اليوم المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، الموسم التدريبى والثقافى الثانى لمركز الدراسات القضائية.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 8.13.45 PMجانب من الندوة 

وصرح المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة بان المستشار حسين عبده خليل افتتح الموسم التدريبي والثقافي الثاني لمركز الدراسات القضائية والتدريب بقضايا الدولة والذي بدأ بدورة عن (أثر الوسائل البديلة لفض المنازعات على الحق والمال العام)

WhatsApp Image 2018-11-17 at 8.13.47 PMرئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من الحضور 

وتُعد الدورة امتدادا لعمل المركز حيث سبق عقد دورات سابقة بالإسكندرية لمستشارى الهيئة بمحافظات الدلتا، وأخرى لمستشارى الهيئة بمحافظات القاهرة الكبرى، وثالثة لمستشارى الهيئة بمحافظات صعيد مصر بمحافظة أسوان، ورابعة بمحافظة الإسماعيلية، وأربع دورات بالتنسيق مع المركز القومى للدراسات الاجتماعية والجنائية.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 8.13.48 PM (1)رئيس هيئة قضايا الدولة يلقى محاضرة عن الوسائل البديلة لفض المنازعات

وقد تخلل ذلك توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجامعة الإسكندرية حيث وقع عن المركز المستشار عبدالرحيم علي ووقع مفوض عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

 

كما تم تكريم المستشار عبدالرحيم علي عن فترة عمله بالمركز.

 

وقد أثنى  المستشار رئيس قضايا الدولة  على جهود القائمين على إدارة المركز وجهودهم في رفع الكفاءة المهنية لمستشاري الهيئة وأعضائها وحس الأخيرين  على ضرورة الاستفادة من التدريب والحرص على العمل الجاد حماية للحق والمال العام

وقد حضر حفل الافتتاح كلا من المستشار ون محمد وصيف ومصطفى جمعة وسيد رياض اعضاء المجلس الاعلى والمستشار عبد الرحيم على رئيس المكتب الفنى والمستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لقضايا الدولة

والمستشار عبدالناصر عثمان عضو المكتب الفنى والمستشار محمد عبدالحميد.

 

 


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جامعة الإسكندرية

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