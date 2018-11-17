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صور.. ختام فعاليات اليوم الثاني لـ"مهرجان الشعر العربي" بأمسيات شعرية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:35 ص
صور.. ختام فعاليات اليوم الثاني لـ"مهرجان الشعر العربي" بأمسيات شعرية ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية
الأقصر – أحمد مرعى
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ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ، ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ، وشارك فيها كل من ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻣﻨﻬﻢ "ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻀﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻀﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺣﻨﺎﻥ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺟﺐ".

ﻭأﺧﺘﺘﻤﺖ الفعاليات بالأمسية ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻔﻘﺮﺓ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺣﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، وﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺷﻌﺮﺍﺀ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ والتى تختتم فعالياته اليوم السبت.

كما شهدت فعاليات المهرجان تنظيم المعرض التشكيلى الدولى" أبجد - بين الضاد واللون "، وضم المعرض 37 فناناً فنانة من داخل مصر وخارجها، كما شمل المعرض أكثر من 40 عملاً تشكيلياً ما بين حروفيات الخط العربى والفنون التشكيلية بمختلف أقسامها، وذلك بمشاركة 9 دول هى" مصر والإمارات والمغرب وتونس والعراق وسلطنة عمان والكويت وإسبانيا وتركيا " وأقيم فى قاعة العرض الرئيسية ببيت الشعر بالأقصر بطريق الكباش الجديد، حيث أن المعرض يقام تحت إشراف الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وقوميسيير عام ومنظم المعرض، والدكتور أحمد جمال عيد مدرس التصميم وفنون الكتاب بكلية الفنون الجميلة.

ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية (1)

 
 

 

ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية (2)
 

 

ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية (3)
 

 

ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية (4)
 

 

ختام فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان الشعر العربي بأمسيات شعرية (5)

 


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