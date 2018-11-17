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السبت، 17 نوفمبر 2018 05:18 ص
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صور.. الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك لمنع قافلة المهاجرين

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك لمنع قافلة المهاجرين الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز
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تواصل الولايات المتحدة، بناء الجدار الحدودى مع المكسيك الذى تعهد به الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، لوقف الهجرة غير المشروعة، التى يعتبرها خطرا أمنيا، وكذلك لمنع عبور قافلة المهاجرين من الدخول للولايات المتحدة .

ونشر الجيش الأمريكى آلاف الجنود على طول الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين التى تقطع آلاف الأميال للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر المكسيك، وعزز الجيش الأمريكى قواته على طول الحدود ضمن جهود تأمين الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

ويغطى الجزء الجديد أربعة أميال (6 كيلومترات) من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك التى يبلغ طولها 2,000 ميل، كما أنه سيحل مكان سياج موجود بين ايل باسو فى تكساس وسيوداد خواريز فى المكسيك، وفق ما أفادت الجمارك الأمريكية، وجهاز حماية الحدود فى بيان.

وكانت قوة حماية الحدود الأمربكية قد أعلنت فى أبريل الماضى، عن بدء أعمال البناء فى جدار يمتد على طول 20 ميلا ليحل مكان سياج حدودى فى منطقة سانتا تيريزا فى نيو مكسيكو.

وتوجد سياجات، أو عوائق أخرى على معظم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. لكن ترامب أمر ببناء "عوائق مادية ملاصقة لا يمكن عبورها" يقول العلماء انها فى حال بنائها تهدد نحو 1,000 نوع من الحيوانات فى المنطقة.

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (1)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (2)
أحد عناصر الجيش الأمريكى

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (3)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (4)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (5)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (6)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (7)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (8)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (9)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (10)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (11)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (12)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (13)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (14)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك 

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (15)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (16)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (17)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك (18)
الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك

 

 


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صور.. الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين

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