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صور ... الشباب والرياضة بالوادى الجديد: مشاركة ٢٠٠ شاب وفتاه ببرنامج برلماننا مسئوليتنا

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:54 ص
صور ... الشباب والرياضة بالوادى الجديد: مشاركة ٢٠٠ شاب وفتاه ببرنامج برلماننا مسئوليتنا برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، برنامج "برلماننا مسئوليتنا" لطلائع وشباب مركز بلاط والذى شارك فيه ٢٠٠ شاب وفتاة، بحضور المهندس عادل عباس رئيس مركز بلاط، وحاضر فى البرنامج رافت صبحى الخبير البرلمانى ومدربى التعليم المدنى وذوى الخبره البرلمانى محمد سعيد حسن وأشرف همام وهناء إبراهيم

وتضمن البرنامج عقد جلسة برلمانية شملت لجان الصحه والتعليم والتنمية المحلية، بحضور محمود دسوقى مدير عام قطاع شباب بلاط والاخصايئة وفاء شلبى بشندى، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التى تتعلق بتلك اللجان وشرح كيفية إدارة الجلسات داخل البرلمان العلاقة بين المجلس والحكومة الأطر القانونية التى تحكم تلك العلاقة، تم تدريب الحضور على كيفية ممارسة الدور النيابى فى البرلمان

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (1)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (2)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (3)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (4)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (5)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد 

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (6)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد 

 

برنامج برلماننا مسئولياتنا بالوادى الجديد (7)
برنامج برلماننا مسئوليتنا بالوادى الجديد

 

 


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