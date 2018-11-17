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صور.. الرئيس الصينى: الحمائية أثرت على النمو العالمى

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. الرئيس الصينى: الحمائية أثرت على النمو العالمى شى جين بينج الرئيس الصينى
بورت مورزبى (رويترز)
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حذر الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، من أن ظلال الحمائية والأحادية تؤثران على النمو العالمى وحث على التمسك بالتجارة الحرة، منضما بذلك إلى زعماء دول آسيا والمحيط الهادى الآخرين.

وقال شى فى كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) فى بابوا غينيا الجديدة، إن "من يختار غلق بابه سيعزل نفسه فقط عن بقية العالم ويفقد وجهته".

وكان رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، قد قال فى وقت سابق إن الدول بحاجة لإعادة تقييم العولمة والتكامل الاقتصادى لأنهما تركا وراءهما بعض الناس وأججا عدم المساواة.

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

 

رئيس الصين
رئيس الصين

 

كلمة الرئيس الصينى
كلمة الرئيس الصينى

 


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