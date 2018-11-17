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صور..البابا تواضروس يكرم وزيرة الهجرة على هامش ختام فعاليات مؤتمر مدارس الأحد

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:18 م
صور..البابا تواضروس يكرم وزيرة الهجرة على هامش ختام فعاليات مؤتمر مدارس الأحد البابا تواضروس يكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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كرم البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على هامش ختام فعاليات المؤتمر العلمي لمدارس الأحد، والمنعقد بالمركز الثقافى الأرثوذكسى.
 
وجاء هذا التكريم تقديرا لدور السفيرة نبيلة مكرم في ربط أبناء المصريين فى الخارج بوطنهم الأم، وحرصها على دفعهم للحفاظ على هويتهم باعداد دورات لهم بأكاديمية ناصر العسكرية لتصحيح كافة المفاهيم الخاطئ، وتنظيم برنامج زيارة للأماكن التي تربطهم بوطنهم الأم، وهو الهدف الأسمى الذى تسعى مدارس الأحد دائما لتنفيذه.
 
 

 

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