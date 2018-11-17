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صور.. الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:11 م
صور.. الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الجوله
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية لخطة تطوير المحاور والطرق المرورية بمداخل ومخارج المحافظة والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن المليار ونصف المليار جنيه لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطنى المحافظة والإقليم كاملًا، استعدادًا للافتتاح الرسمى لعدد من تلك المشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الجارى 2018 ودخولها للخدمة والتشغيل الفعلى والتى تستهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات.
 
ورافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعماد يوسف، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندسة أمينة محمد ذكى، مدير عام مديرية الطرق والنقل والسيد صالح، رئيس حى ثان الإسماعيلية.
 
وفى مستهل جولته الميدانية حرص المحافظ على الاطمئنان على انتهاء عمليات إصلاح وصيانة خط مياه الشرب الرئيسى بقطر 600 ملى متر المغذى لمدينة المستقبل السكنية والمنطقة الحرة الاستثمارية ومتابعة أعمال إصلاح الخط والتى تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، ومحمود حسونة رئس قطاع منطقة القصاصين.
 
وشملت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه متابعة الأعمال والتشطيبات التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بطريق الدائرى "بورسعيد – الإسماعيلية" والمدخل الشمالى للمدينة بمنطقة عز الدين ومتابعة أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات واستبدالها بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.
 
كما شملت الجولة تفقد محافظ الإسماعيلية لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق البلاجات.
 
وأكد "عثمان"، خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الاستراتيجي الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة على الدوام.
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (1)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (2)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (3)
 
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (5)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (6)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (7)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (8)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (9)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (10)
 
الإسماعيلية تتزين لافتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة خلال الأيام (11)
 

 


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