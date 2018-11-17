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صحة شمال سيناء: أمصال العقارب متوفرة بالوحدات الصحية

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:56 م
صحة شمال سيناء: أمصال العقارب متوفرة بالوحدات الصحية الثعابين و العقارب-ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء توفر الأمصال الخاصة بعلاج لدغات الهوام والعقارب فى الوحدات الصحية.
وقال طلحة فى تصريح صحفى الليلة، إن الأمصال متوفرة، وإنه تابع بنفسه التأكد من وجودها فى الوحدات الصحية التى قام بزياراتها فى القرى خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالب وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء المواطنين المترددين على الوحدات الصحية فى القرى بالإبلاغ الفورى عن أى تقصير أو نقص فى وجود الأمصال بهذه الوحدات، لافتا أنها من الضروريات التى تحرص مديرية الصحة بشمال سيناء على ألا تخلو منها أى وحدة صحية تابعة لها.

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