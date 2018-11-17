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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية الزهويين فى شبين القناطر

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:00 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية الزهويين فى شبين القناطر قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

 

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم اليوم السبت، قافلة لقرية الزهويين التابعة لمدينة ومركز شبين القناطر، والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

 

وأشار وكيل صحة القليوبية إلى أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر نوفمبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.


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