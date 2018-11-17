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صحة الشرقية: علاج 118 مريضا بالإبرهيمية ومجازاة 22 طبيبا متغيبا بالحسينية

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:00 م
صحة الشرقية: علاج 118 مريضا بالإبرهيمية ومجازاة 22 طبيبا متغيبا بالحسينية قافله العلاج
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن إحالة 22 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وعلاج 118 مريضا فى القافلة الطبية لعلاج التهاب الأعصاب بالإبراهيمية، وضبطت 2798 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ذكر بيان، نفذت القافلة الطبية لتشخيص وعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكرى بمستشفى الإبراهيمية المركزى بتوقيع الكشف الطبى على عدد 118 مريضا، ضمن حملة (إحساسك نعمة) وتم عمل تحليل نسبة السكر بالدم وصرف العلاج مجاناً لجميع المرضى.

ومر الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجى على مستشفى الحسينية المركزى وتبين من المرور انتظام العمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة، وتلاحظ تكدس فناء المستشفى بالسيارات وتم التأكيد على مدير المستشفى بمتابعة أداء شركة الأمن وضرورة التأكد من الصيانة الدورية للأجهزة والمصاعد وصلاحيتها للاستخدام، كما تبين عدم تواجد 20 طبيبا بأماكن عملهم رغم توقيعهم بدفتر الحضور، بالمرور على مستشفى فاقوس المركزى بالفترة المسائية وتبين من المرور تواجد د. موريس لويس ناشد مدير المستشفى ونوابه على رأس العمل وانتظام العمل وعدم تواجد 2 من الأطباء فى أماكن عملهم بالنوبتجية.

وفى سياق متصل شنت حملة للتفتيش الصيدلى بالتنسيق مع هيئة الرقابة التموينية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، وأسفرت الحملة عن ضبط "عدد 2798 قرص/عبوة/زجاجة لأدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى وغير مصرح ببيعها بالصيدليات، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية مدرجة بجدول ثان للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية ومستلزمات طبية صدر بها منشور من وزارة الصحة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

 
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