"صحة الأقصر" تواصل استعدادها لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت محافظة الأقصر، استعداداتها لتنفيذ مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019.

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد، كيل وزارة الصحة بالأقصر ، أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد أماكن فرق الفحص خلال فترة تنفيذ المبادرة.

وأوضح عبدالجواد – فى بيان صحفى - أنه سيتم أيضا نشر فرق متحركة فى إماكن تجمعات المواطنين، مشيرا إلى أنه سيجرى للمواطن اختبار فيروس سى، وأيضا يتم من خلال نفس العينة إجراء تحليل سكر عشوائى، ثم قياس وزن وطول الشخص، مشيرا إلى أن أى مواطن مصرى بالغ من العمر 18 عاما وما فوقها، يحق له التوجه ببطاقة الرقم القومى لأقرب نقطة مسح، للبدء فى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.